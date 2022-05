Congresista Wong sobre ministro Javier Arce: No tiene la capacidad para manejar el agro

Esta mañana, el legislador de la bancada de Podemos Perú, Enrique Wong, cuestionó el nombramiento del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, debido a su poca experiencia en el sector, con la que deberá enfrentar los efectos de una eventual hambruna mundial.

"Cómo nombramos a una persona que no es idónea, que no tiene la capacidad ni la preparación ni la experiencia para manejar el agro, cuando estamos en una situación en la que tenemos que apoyar la producción de alimentos (…) Nos van a decir nuevamente que este Congreso es obstruccionista, pero no lo es", señaló.

Comisión de Agricultura

"Nosotros hemos logrado tres censuras, es cierto (…) Desgraciadamente ha sido muy grande el número de personas sin capacidad. Ojalá (Javier Arce) se pudiera rodear de gente que tenga capacidad y conocimiento en el Agro, pero hemos visto que, al contrario, se dan puesto de trabajo sin tener las condiciones", agregó.

Finalmente, el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional indicó que solicitará a la Comisión de Agricultura que se cite al ministro Javier Arce Alvarado a fin de que “él explique lo que él piensa hacer”. “De lo poco que pueda hacer”, puntualizó Wong Pujada en entrevista con RPP.