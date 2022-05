Mauricio Mulder: “Pedro Castillo ya no existe, es un ‘NN’ de la política”

Una semana negra se vivió en Perú Libre, desde la censura a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, donde 9 congresistas de Perú Libre consolidaron su salida de dicha cartera, y el allanamiento a la vivienda y la oficina del fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la ciudad de Huancayo.

Para Mauricio Mulder, excongresista de la República, en entrevista con 2022 en 24 Horas señaló que Pedro Castillo ya no existe en la política y ha dejado que sus exaliados confrontarse por la repartija del Estado.

“Una semana antes de las elecciones Castillo no figuraba en las encuestas, despúes de los resultados se identificaron tres grupos, el grupo de Castillo, de Cerrón y del Movadef, en ese momento se suponía que Castillo iba a ser el árbitro, pero como no tiene condiciones ni capacidad, Castillo ha abandonado la tarea, Castillo ya no existe, es un ‘NN’ de la política y ha dejado a sus ex aliados por la repartija del Estado”, explicó.

MÁS CENSURAS A MINISTROS

En otro momento, Mulder señaló que el temor sobre un gobierno comunista que representaría Perú Libre es cada vez menor por los constantes conflictos públicos en la bancada oficialista.

“Perú Libre se dice comunista y esta votando a favor de que salga la ministra de Trabajo, Bettsy Chávez, están con problemas, si aquí hubiera habido un Chávez o un Fidel Castro, se quedaban con el país”, afirmó.

Finalmente el excongresista de la República señaló que ante el deterioro del partido oficialista lo más seguro es que hayan más censuras a ministros.