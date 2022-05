Congresista Carlos Anderson: Vladimir Cerrón estaría buscando "una nueva cuota de poder"

El congresista Carlos Anderson dijo no estar sorprendido por la censura de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, con 9 votos de la bancada oficialista, Perú Libre, además, a la cual pertenecía. Reconoció que inicialmente existía el rumor de que no se lograrían los votos para removerla del cargo.

"Perú Libre fue una amalgama de diferentes intereses. Esa bancada de 37 era el cerronismo, claramente identificado, una bancada magisterial y terceros que estaban buscando un poquito de luz bajo el sol. Entre ellos hay competencias por el liderazgo se han generado enemistades", señaló.

Cuotas de poder

"Son luchas, cuotas de poder y todo lo demás. Yo no he visto anteponer los intereses nacionales en ningún tema. El señor (Vladimir) Cerrón sabemos que es el portero más poderoso del país. Él permite o no permite que haya gente alrededor del presidente en el Gabinete", agregó.

Anderson Ramírez, en entrevista con RPP, consideró que la reciente visita de Vladimir Cerrón a Palacio de Gobierno "no fue casualidad" y estimó que "debe haber sido una señal para los congresistas de Perú Libre de que el voto era hacia abajo (para censurar a la ministra Betssy Chávez)".

Le bajó el dedo

"Él fue el que le bajó el dedo, sino no hubiera habido esos votos de Perú Libre y lo más probable es que ahora esté buscando una nueva cuota de poder, ya que, aparentemente, la cuota que tenía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ha sido reducida a su mínima expresión", agregó el parlamentario.