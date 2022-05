Mávila Huertas: “Es momento que el presidente Pedro Castillo renuncie”

El “Programa 2022 en 24 Horas” está por cumplir tres meses en el aire, y la periodista Mávila Huertas se pronunció sobre la coyuntura del país, señalando que lo que está ocurriendo en el Perú es vergonzoso, ya que el presidente Pedro Castillo no solo ha traicionado a un amplio sector de la nación que confió en él, si no por los casos de corrupción en los que está involucrado, por lo que debería renunciar al cargo.

Pero no solo es eso, señaló la comunicadora en su comentario, también porque Castillo Terrones ha demostrado que no está capacitado para el cargo, que en su gestión no hay ideología de izquierda, sino un pelea de grupos por cuotas de poder, que desean apropiarse de algún ministerio, como quedó demostrado ayer con la pelea de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo.

Respecto a los audios que en los últimos días se han difundido y que demostrarían presuntos actos ilícitos en el actual gobierno, dijo que estos deberán pasar por un peritaje para comprobar su autenticidad, pero lo que se escucha en esas grabaciones reforzarían las hipótesis de las fiscales anticorrupción y de lavado de activos que investigan casos y denuncias de irregularidades.

También hizo un llamado al Congreso de la República para que recupere esa credibilidad que ha perdido, con acciones sorprendentes, aliándose con el cerronismo y respaldando la contrarreforma educativa y del transporte. Finalmente, la conductora señaló que el programa mantendrá la pluralidad dando cabida a personajes de todas las tendencias para que brinden su opinión.