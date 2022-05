Iván García sobre Betssy Chávez: “Hubo mucho déficit en su gestión”

El Pleno del Congreso censuró este jueves a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez. Con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, los parlamentarios aprobaron la medida contra Chávez Chino, por su desempeño sobre la huelga de controladores aéreos en plena Semana Santa. Dicha decisión de los congresistas generó diversas opiniones entre funcionarios y expertos.

En entrevista para 2022 en 24 horas, el analista político, Iván García, consideró acertada la censura contra la ahora exministra, no solamente por aprobar la huelga de controladores, sino también, por el sexto retiro de las AFP, entre otros puntos.

"Creo que no lo hizo bien. Creo que hubo mucho déficit en la gestión de Betssy Chávez, han habido errores gruesos, el tema de los controladores aéreos es uno de ellos, el tema del sexto retiro del Fondo Privado de Pensiones, hay una larga lista de deficiencias en su gestión que justificaban políticamente esta censura", señaló.

Sobre posible reelección de Maricarmen Alva

Asimismo, Iván García se pronunció respecto a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, quien tentaría una reelección en la mesa directiva. Al respecto, el analista político considera que es poco probable que se concrete dicha intención.

"Me parece difícil, creo que la gestión de Maricarmen Alva también tiene más sombras que luces al final de este primer año legislativo y me parece que la oposición en su conjunto no ha demostrado una capacidad para organizar una salida a esta grave crisis política, que sigue avanzando desde el 28 de julio del año pasado", sostuvo.