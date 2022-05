Ministro de transporte designó director a cuestionado exfuncionario con quien trabajo en Tumbes

Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, fue nombrado Alan Rodolfo Núñez Aldana, ex funcionario cuestionado por su cercanía laboral con el sentenciado por colusión agravada, Wilmer Dios.

Juan Mauro Barranzuela Quiroga, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, nombró a Alan Rodolfo Núñez Aldana como Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, lo que habría desatado gran preocupación entre la ciudadanía.

Como se recuerda, Barranzuela y Núñez habían trabajado juntos en 2021, dentro del Gobierno Regional de Tumbes, durante el mandato del prófugo de la justicia Wilmer Dios, quien habría sido sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, el pasado octubre.

Del mismo modo, en mayo del 2021, el consejo regional tomó acciones contra el actual Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Alan Rodolfo Núñez, suspendiendolo de su cargo como funcionario por haber ejercido como defensa del gobernador Wilmer Dios, ocupando un cargo público.

Según las declaraciones de Nuñez, brindadas en 2021 este hecho habría sido a través de una solicitud de licencia sin goce de haberes, para defender al actualmente prófugo de la justicia, Wilmer Dios. Permiso que habría sido firmado y autorizado por el actual ministro del MTC, Juan Barranzuela.

PRONUNCIAMIENTO DE ALAN NUÑEZ

Alan Rodolfo Núñez Aldana, se pronuncio a traves de un medio local, confirmando haber defendido al ex gobernador de Tumbes, Wilmer Dios, sin embargo aclaró que esto habría sido durante el tiempo que duró su licencia sin goce de haberes, además señaló que no habría sido retirado o sancionado como funcionario, y su salida del gobierno de Tumbes, se habría debido a que no se sentia comodo con José Aleman, gobernador interino de Tumbes.