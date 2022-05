Pedro Castillo: Nuevo jefe de asesores fue intervenido tres veces por conducir ebrio

El presidente de la República, Pedro Castillo designó el pasado 17 de abril al economista Luis Alberto Mendieta Gavirondo como su jefe del Gabinete Técnico. Sin embargo, lejos de tener un historial intachable, Mendieta es una persona considerada un peligro al volante.

Mendieta Gavirondo ha sido intervenido tres veces por la Policía por conducir en estado de ebriedad. Las dos primeras ocurrieron en 2013 y la última en 2015, según detallan los partes policiales compartidos por Perú21.

LAS INTERVENCIONES

El atestado del 12 de enero del 2013 da que cuenta que Mendieta fue intervenido durante un operativo de alcoholemia realizado a la altura de la cuadra 4 de la calle Berlín, en Miraflores. El flamante funcionario fue sometido en ese entonces a la prueba de campo de aire expirado y se constató que había ingerido bebidas alcohólicas.

La segunda intervención data de marzo de aquel año, también durante un operativo, pero en la avenida Las Flores de Primavera, en San Juan de Lurigancho. El nuevo asesor de Pedro Castillo volvió a dar positivo al consumo de alcohol.

La tercera intervención fue en abril del 2015, cuando Mendieta conducía la camioneta negra marca SanYang -la misma que utilizó en los casos anteriores- por la cuadra uno de la avenida Uruguay, en Cercado de Lima, bajo los efectos del alcohol.

No obstante, no fueron las únicas faltas de tránsito en las que incurrió el nuevo jefe del Gabinete técnico. De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), también fue multado cuatro veces: una por no respetar las señales de tránsito, otra por utilizar la bocina innecesariamente, la siguiente por manejar sin que ambas manos estén sobre el volante, y la última infracción al reglamento le valió una papeleta por S/70. Todas las infracciones impuestas fueron canceladas.

CARRERA COMO POLÍTICO

Luis Mendieta llegó al Gobierno para ocupar el lugar de Wilson Pretel, su antecesor en el cargo, involucrado en el caso “Gabinete en las Sombras”. Sin embargo, Mendieta no es ajeno a la política. En las elecciones generales del 2006 postuló para ser representante ante el Parlamento Andino bajo las filas del partido Unión por el Perú (UPP), sin conseguir su cometido.

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), detalla que el economista de 65 años también militó en el Partido Nacionalista desde marzo del 2009 hasta el 2017.