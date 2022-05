Aníbal Torres defiende Consejos Descentralizados: "Es democracia directa con el pueblo"

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, salió en defensa de los Consejos de Ministros Descentralizados, realizados por el Ejecutivo, ante los cuestionamientos por presuntamente realizar dichos compromisos con fines políticos.

En declaraciones para la prensa, el titular de la PCM, descartó que los Consejos Descentralizados se realicen con otros fines que no sean atender las necesidades de la población. Asimismo, indicó que dichas reuniones representan una "democracia directa con participación del pueblo".

"Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil", indicó.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, añadió.

Consejo Descentralizado en Amazonas

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, anunció que el presidente y el Gabinete Ministerial realizarán un Consejo de Ministros Descentralizado en la región Amazonas, además, indicó que “existe la gran posibilidad de que el presidente vaya a visitar Kuélap con todos los ministros”.

(Con información de Exitosa)