Silvia Barrera: exalcaldesa de VMT niega existencia de audios que prueben presunto fraude electoral

La exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT), Silvia Barrera negó haber participado en un supuesto fraude electoral y rechazó la existencia de audios que lo prueben. Esto, tras ser mencionada por Zamir Villaverde en un presunto favorecimiento electoral el 2021 al entonces candidato Pedro Castillo.

"No se dio, es totalmente falso, es producto de su imaginación (...) no tengo miedo a ningún audio, no tengo miedo a ninguna filmación, porque no existe, no existe prueba alguna de tal acto que se menciona de 3 millones de dólares", dijo la abogada en una amplia entrevista con un programa dominical.

Tips ad honorem para Pacheco

Señaló que coincidió con el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en Palacio de Gobierno en una reunión con el exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, donde ambos le dieron “tips” ad honorem sobre gestión pública, “me preguntó si quería ser su asesora y le dije que no porque estoy en el sector empresarial”, indicó.

Además, la exburgomaestre indicó que "jamás visitó" las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como se ha comentado, y negó categóricamente conocer al presidente de ese organismo Jorge Salas Arenas. "No conozco al señor Salas Arenas", expresó, informa RPP.

Denuncia de Zamir Villaverde

Según declaración de Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva por el caso Puente Tarata III, Barrera Vásquez estuvo en reuniones donde se habló del presunto fraude electoral a favor de Pedro Castillo orquestado por el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza. Los encuentros fueron en el despacho del entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.