Dimitri Senmache juró como nuevo ministro del gabinete Torres tras criticarlo en el pasado

Dimitri Senmache, quien juró el día de hoy como el nuevo ministro del Interior, criticó en el pasado al premier Aníbal Torres en diversas ocasiones; sin embargo, aceptó ser parte de su gabinete. Incluso, ha hecho criticas al mismo Ejecutivo, del cual ahora es parte.

Cuando el primer ministro utilizó de ejemplo a Adolfo Hitler durante su discurso en el Pleno Descentralizado hecho en Junín, Senmache opinó a través de sus redes sociales que Torres era "incapaz de manejar el poder" y sacaba a relucir sus "taras y vicios". Además de calificar el hecho como "una vergüenza internacional", escribió en Twitter en el mes de abril.

"¿Enloqueció? No. No ha enloquecido. Siempre fue así. Solo que ahora tiene poder, y al ser incapaz de manejarlo, salen sus taras y vicios. El poder no embrutece, ni transforma. Solo desnuda", escribió en Twitter el abril pasado.