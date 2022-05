Martha Moyano: "Aníbal Torres ya debería dejar de ser premier porque ofende al país"

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se pronunció respecto a la cuestionable actitud que tuvo el primer ministro, Aníbal Torres, quien llegó tarde a la reunión entre el Gobierno y representantes de las comunidades de Las Bambas y se fue sin suscribir ningún acuerdo.

En entrevista para 2022 en 24 horas, la parlamentaria criticó el comportamiento de Torres Vásquez y aseguró que su forma tan áspera de dirigirse al pueblo, la prensa y funcionarios, debería ser motivo suficiente para que sea relevado de su cargo.

"Aníbal Torres no solo se ha puesto en un plan de falta de respeto en el Parlamento [...] ahora le ha faltado el respeto a comuneros, le falta el respeto a todos [...] le dijo muchachito tonto a un periodista, le dijo a la policía que son incapaces. El señor Aníbal Torres ya debería dejar de ser premier porque ofende al país", indicó.

Sobre censura contra ministros

Por otra parte, Moyano Delgado considera que no es seguro que las mociones de censura contra los ministros Carlos Palacios (Minem), Alfonso Chávarry (Mininter) y Betssy Chávez (MTPE) lleguen a prosperar, puesto que algunos congresistas terminan haciendo lo contrario a lo que suelen opinar.

"No sé si tenemos los votos para censura, no sabemos, porque hay bancadas que terminan votando de otra manera, hablan en verde, luego votan en rojo y viceversa. Son actitudes diferentes con las que no compartimos", sostuvo.