Presidente Castillo promulga ley que autoriza retiro de hasta S/18 400 de la AFP

El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó la noche de este viernes la ley que faculta a los trabajadores el retiro extraordinario de hasta 18 mil 400 soles, equivalente a 4 UIT, de los fondos previsionales de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

En una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que espera que en un plazo máximo de 15 días los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones puedan presentar sus solicitudes para retirar el monto que decidan de sus cuentas individuales.

Castillo señaló que el Gobierno respaldó la iniciativa para el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP, luego de un análisis exhaustivo.

"Este Gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos y los escucharemos siempre y no podemos negarnos al clamor del pueblo, y no podemos negarles a ustedes el dinero de sus ahorros", expresó.

Añadió que esta medida busca aliviar la economía de las familias peruanas que tienen la necesidad de cubrir gastos de alimentación, salud, deudas u otros compromisos pendientes en un contexto de crisis económica.