Zamir Villaverde: Abogada denuncia que no la dejan entrar al Penal Ancón I

La defensa legal de Zamir Villaverde, Medalí Barrientos, denunció ante los medios de comunicación que no le están dejando ingresar a las instalaciones del Penal Ancón I, donde su patrocinado se encuentra cumpliendo una prisión preventiva dee 24 meses.

En declaraciones a la prensa, la abogada del empresario indicó que busca comunicarse directamente con Villaverde para ver el tema de presuntas amenazas de muerte en contra de su representado, sin embargo, las autoridades del Penal no le permiten el acceso.

“Hoy tenemos una diligencia por el tema de las amenazas que el señor ya había denunciado. He venido temprano y no puede ser que no me dejen ingresar. He pedido que salga la directora y no sale. No hay lista de abogados. No puede ser […] Se está limitando el derecho de defensa del señor Villaverde”, dijo.

“Me he hecho presente por el tema del riesgo de vida que está corriendo mi patrocinado actualmente, ya se ha hecho mención al Congreso, a la Fiscalización”, indicó, desde los exteriores del Penal.

Las declaraciones de Villaverde

Como se recuerda, el pasado martes 17 de mayo, Zamir Villaverde volvió a declarar ante la Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura. El empresario, sin presentar ninguna prueba, acusó al presidente Pedro Castillo de cobrar cupos, en complicidad con Karelim López, para coordinar los ascensos de oficiales en la PNP.

Asimismo, acusó al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, de haberle entregado al mandatario la suma de 2 millones de soles, por la licitación de biodiésel de Petroperú.

"Sobre los 2 millones de soles el señor Bruno me dice que Karelim López me dio 2 millones para hacer entrega al presidente de la República, producto de las licitaciones que habían en Petroperú", dijo Villaverde.

(Con información de Exitosa)