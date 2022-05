Betssy Chávez sobre moción de censura: "Lo tomo con tranquilidad. Yo soy un ave de paso"

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se pronunció respecto a la moción de censura en su contra, presentada por la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República, con el argumento de "autorizar la huelga de controladores aéreos".

En declaraciones para la prensa, la titular del MTPE confesó sentirse tranquila sobre la medida en su contra, asegurando que, eventualmente, más personas llegarán para cubrir su puesto en el sector Trabajo.

“Tomo la censura que está formulando la bancada de Fuerza Popular con mucha tranquilidad. Finalmente, yo soy un ave de paso. Me sucederán otras personas seguramente en el cargo (...) y tienen que continuar con la política de defensa de los trabajadores", indicó.

Oposición no la escuchó

Sin embargo, la integrante del Consejo de Ministros cuestionó que las bancadas de oposición no estuvieran presentes al momento que la titular del MTPE se encontraba respondiendo al pliego de preguntas.

"Me parece injusto que el día de la interpelación, como han podido ver en fotografías, no había un solo parlamentario en la bancada del frente que me había interpelado. Estaba hablando al aire [...] Me permite tener legítimas dudas que jamás me interpelaron por el tema de la huelga de controladores aéreos o Servir sino por la defensa de trabajadores para dar un anteproyecto de código laboral y limitar la tercerización”, añadió.