Abogada de Bruno Pacheco: "Zamir Villaverde está mintiendo, busca libertad inventando situaciones"

Giuliana Quiñones, abogada del exsecretario general del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se pronunció respecto a las nuevas declaraciones del empresario e investigado por presunto tráfico de influencias, Zamir Villaverde, quien involucró a su patrocinado en varias de sus acusaciones ante la Comisión de Fiscalización.

En entrevista para Canal N, la defensa legal de Pacheco rechazó categóricamente las acusaciones de Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I. La doctora señaló que no hay forma de que el empresario pueda sustentar su testimonio.

"Yo pienso que está buscando la libertad inventando situaciones que no son correctas [...] por supuesto que está mintiendo. No es correcto que él esté diciendo que ha entregado al señor Bruno Pacheco esa cantidad de dinero tan aberrante [...] no tiene el asidero pero para nada. Tendría que probar esa situación que él dice", dijo.

Sobre paradero de Bruno Pacheco

Asimismo, la doctora descartó que su representado haya escapado del país debido a que está con impedimento de salida, además, indicó que Pacheco espera el momento indicado para dar su versión de los hechos. "Él está esperando que exista una variación en cuanto a su medida [...] él va a decir su verdad, está esperando eso", sostuvo.