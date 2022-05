Zamir Villaverde: Bruno Pacheco le dio 2 millones de soles a Pedro Castillo por la licitación de biodiésel de Petroperú

Desde el penal de Ancón I, donde cumple 24 meses de prisión preventiva, el empresario Zamir Villaverde vuelve a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga las presuntas irregularidades en el Gobierno de Pedro Castillo.

Esta vez, el empresario dio graves acusaciones contra el jefe de Estado, e indicó que el exsecretario de Despacho presidencial, Bruno Pacheco, fue el encargado de darle 2 millones de soles a Pedro Castillo por la licitación de biodiésel de Petroperú.

"Sobre los 2 millones de soles el señor Bruno me dice que Karelim López me dio 2 millones para hacer entrega al presidente de la República, producto de las licitaciones que habían en Petroperú", dice Villaverde.

Zamir Villaverde también indicó que el 21 de marzo del 2022, Bruno Pacheco se comunicó con él para solicitarle resguardo, pues según sus palabras, Pedro Castillo quería asesinarlo.

"Me dijo el presidente me quiere matar, es que me quiere silenciar", señaló el empresario. Además, indicó que Silvia Barrera estuvo en esa conversación y que tiene pruebas.

INVESTIGACIÓN CONTRA VILLAVERDE

El empresario es investigado por los presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y organización criminal en el Caso Puente Tarata junto a Fray Vásquez Castillo (prófugo), y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, y el ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco (prófugo).