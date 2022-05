Vizcarra niega reuniones secretas en Cusco y aseguró que buscan desprestigiarlo

Panorama reveló que el ex mandatario Martín Vizcarra viajó al Cusco entre el 25 al 27 del mes de febrero con autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a fin de participar en una actividad de su partido político Perú Primero, pero, al parecer, el ex jefe de Estado habría realizado una reunión secreta, sin conocimiento del Poder Judicial, con la excandidata al Congreso Zully Pinchi, con quien se habría encontrado en el hotel Monasterio.

Pese a las acusaciones, Vizcarra aseguró que no cometió ninguna irregularidad en el viaje que realizó a la ciudad imperial en febrero de este año y enfatizó que solo se busca desprestigiarlo. “Es parte de una campaña para desprestigiarme, tratan de inhabilitarme, comienzan a atacarme mediáticamente”, aseguró en una entrevista con RPP.

Por otro lado, negó enfáticamente que haya cometido alguna infidelidad contra su esposa. “Una norma que me piden es que no me puedo reunir con vinculados a la investigación. Tuve permiso para viajar al Cusco del 25 al 27 de febrero y no me he reunido en esas condiciones con Zully Pinchi, absolutamente falso una infidelidad”, explicó.

¿CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 2026?

Vizcarra no quiso mencionar si postulará el 2026 como presidente del país, pues dijo que ahora lo que busca es recuperar su puesto en el Congreso. "Mi primera aspiración es poder ocupar mi curul, para lograr que haya nuevas elecciones generales. El actual Congreso tiene nueve meses, el 82% lo rechaza, y así dicen ser representantes del pueblo”, manifestó.

Con información de RPP.