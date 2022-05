Congreso: Congresista Tania Ramirez negó que exista plagio en su tesis

Tania Estefany Ramírez García, parlamentaria por el partido político Fuerza Popular rechazó las acusaciones vertidas en su contra a través de un medio local, donde señalan que existiría plagio en sus tesis de licenciatura y maestría de la Universidad César Vallejo, en Chiclayo.

“Ponen a entrever que yo me hubiera copiado o que yo tengo la tesis igual al del otro señor, cuando acá yo he sido bien clara, yo soy dueña de mis tesis. He sido la primera en presentar y sustentar” declaró la parlamentaria en entrevista.

Asimismo, la congresista acusó al estudiante Joel Valle Gil, de haber copiado su investigación, ya que este se habría graduado de la misma casa de estudios, además manifestó que esto sería una estrategia debido a su apoyo al proyecto de ley para reformar la Sunedu.

“Este es el costo que hoy estoy asumiendo por quizá tener una posición firme dentro de la Comisión de Educación, a la nueva composición del Consejo Directivo de la Sunedu”, señaló Ramírez, defendiendo su postura en entrevista.

SOBRE SU MAESTRÍA

De la misma forma, Ramírez acotó que es necesario revisar las fechas de los proyectos de investigación, para manifestar de qué lado sucedería el plagio, alegando haber sido ella, la primera en sustentar y publicar.

“Nosotros los alumnos no somos expertos en tesis, por algo la universidad nos pone asesores para que nos acompañen en la elaboración. Mi tesis ha sido elaborada cuando el Turnitin ya existía”, finalizó la parlamentaria de Fuerza Popular.