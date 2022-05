Luis Iberico: "UCV debe explicar cómo se puede validar una tesis con 43% de coincidencias"

El expresidente del Congreso de la República, Luis Iberico, se refirió al destape del dominical Panorama, sobre el presunto caso de plagio en la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, aprobada por la Universidad César Vallejo el año 2012.

En entrevista para Canal N, la exautoridad de la UCV confesó que, pese al cariño que siente por dicha institución, no puede negar que el trabajo de investigación presentado por la pareja presidencial no cumple con las exigencias requeridas para el grade de magíster.

"He estado en la Vallejo, la estimo mucho, he apreciado todos los esfuerzos que se han hecho en esa universidad, pero evidentemente, no nos podemos mentir, esa tesis que la hemos podido ver a través del programa Panorama [...] todo indica que es una tesis menos que mediocre", dijo.

UCV debe dar explicaciones

En ese sentido, Iberico Núñez detalló que la universidad del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, debe explicar el por qué aprobaron un trabajo de investigación con un alto índice de coincidencias en su contenido.

"Lo que va tener que explicar en algún momento y con mayor claridad, mi universidad, porque así la siento, es cómo como con un 43% de coincidencias se puede validar una tesis. Turnitin dice 54% y la universidad 43%, igual es alto", sostuvo.

(Con información de Canal N)