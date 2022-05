César Acuña evitó pronunciarse sobre tesis del presidente Pedro Castillo

El excandidato presidencial y dueño de la Universidad César Vallejo, Cesar Acuña, prefirió no declarar sobre la controversia en la tesis que el presidente Pedro Castillo obtuvo en dicha universidad.

"Quisiera que me disculpen en no hablar de un tema académico, debo mantener la neutralidad. Hoy estamos en un tema político y no quisiera mezclar un tema político con algo académico", indicó Acuña durante el proceso de las elecciones internas de su partido.

El líder de Alianza Para el Progreso acudió a votar como militante y único candidato por su partido al gobierno regional de La Libertad.

A pesar de haber sido electo el año 2015, renunció el año 2016 al cargo, para postular a la presidencia del Perú. Sin embargo, Acuña Peralta indicó que esta vez sí permanecerá en el cargo, en caso sea elegido.