Congresista Tania Ramírez en la mira: tesis de licenciatura es idéntica a la de otro estudiante

Al parecer, la parlamentaria Tania Ramírez de Fuerza Popular, también estaría envuelta en un presunto plagio por su trabajo de investigación, según denunció un programa periodístico. De acuerdo al informe, la tesis de Joel Valle y la de la congresista comparten varias similitudes, entre ellas el área de investigación: contabilidad aplicada, los objetivos, e incluso, comparten el mismo asesor y el mismo jurado calificador.

No solo hay similitudes de fondo, sino de forma, ya que se puede observar que comparten las mismas fallas ortográficas, según reveló el seguimiento periodístico. Al ser consultada sobre estas peculiaridades, la congresista Ramírez respondió: “Pero qué culpa tengo que después de mi tesis hayan 20 o 30 o una, las que hayan parecidas a la mía. Mi tesis la he presentado y la he sustentado primero yo”, manifestó. Cabe destacar que, ambos trabajos de investigación fueron presentados el mismo día.

El asesor de ambas tesis fue Mario Ignacio Farfán Ayala, quien ha sido asesor de más cien tesis de pregrado en la Universidad César Vallejo, pero falleció al año pasado en Lima, por lo que no pudo ser consultado sobre este caso.

NUEVAMENTE ‘LA VALLEJO’ ENVUELTA EN CASOS DE PLAGIO DE TESIS

La universidad de César Acuña vuelve a ser centro de críticas por presuntas irregularidades. Especialistas aseguran que, si ambas tesis tenían el mismo asesor y el mismo jurado, es curioso que nadie se haya percatado de las similitudes en ambos trabajos.

Para la misma congresista Ramírez, el hecho de que existan dos tesis muy similares y que ambas tengan el mismo asesor, merece que se investigue al asesor y a la misma universidad por dar “ese tipo de asesorías”.

Por otro lado, según el repositorio de la Universidad César Vallejo, 94 de los catedráticos de la UCV superan las 100 tesis de pregrado asesoradas y 110 tienen más de 80 tesis de posgrado, cifras que superan ampliamente a universidades como la Universidad Católica del Perú y San Marcos.

Con información de Canal N.