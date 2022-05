Pdte. de JNE afirma que no se anularán resultados de las Elecciones Generales 2021

Tras las declaraciones de Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización sobre un presunto fraude electoral, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas señaló que el triunfo del actual mandatario Pedro Castillo no será anulado. Asimismo, indicó que hay intentos de querer deslegitimar la institución a meses de iniciar los comicios municipales y regionales.

Ante el medio Ideelradio, Salas Arenas sostuvo que el JNE no cometió ningún delito electoral como acusó el empresario.

“En el Jurado Nacional de Elecciones no se ha obrado con irregularidad ni se ha cometido delito electoral alguno (…) Lo que no puede ocurrir es que se anulen los resultados electorales. Eso no va a pasar”, manifestó.

Por último, opinó que existe un grupo de poder que busca “armar un tinglado con piezas sueltas, raras, para poder involucrar a (alguien) y decir: ‘aquí hay sospecha’”.