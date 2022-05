Richard Arce: “Le exijo al premier Torres un desagravio con el pueblo de Cotabambas”

Richard Arce, ex congresista y precandidato al Gobierno Regional de Apurímac , en entrevista con 2022 en 24 Horas exigió al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, un “desagravio” público con el pueblo de Cotabambas.

“Exijo al premier Aníbal Torres un desagravio público con el pueblo de Cotabambas, el presidente prefirió estar en el inicio de una obra en Andahuaylas, y a esa misma hora el premier había convocado a una reunión, no solo a la comunidad de Fuerabamba”, aseguró.

ANÍBAL TORRES DICE QUE PODRÍA SER SECUESTRADO EN CASO DE VISISTAR COTABAMBAS

Cabe recordar que durante la interpelación en el Congreso, el premier Aníbal Torres se refirió a los conflictos sociales en el país y en específico el conflicto en Las Bambas, donde dejó entrever que podría ser secuestrado en caso de visitar la provincia de Cotabambas.

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad, cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega. Quieren que yo vaya allí en donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar. No pues”, indicó Torres.