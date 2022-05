UCV sobre tesis de Castillo: hay una investigación del Ministerio Público y respetaremos su decisión

Luego de que Panorama denunció el presunto plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, el Consejo Universitario de la Universidad César Vallejo (UCV), con la presencia de César Acuña, brindó una conferencia de prensa, en su sede principal en Trujillo, en medio de la controversia.

Durante su exposición, determinó que es impreciso tomar como plagio similitudes halladas en la tesis del jefe de Estado, por lo que el informe emitido concluye que el trabajo de investigación posee un "aporte de originalidad" y que, en ese sentido, no se le retirará el grado de magíster que obtuvo en el 2013.

INVESTIGACIÓN FISCAL

El vicerrector de la UCV también se refirió a los validadores de la tesis de Pedro Castillo que no figuran en Reniec. Según dijo, esto sería "responsabilidad del tesista". No obstante, afirma que ya existe una "investigación fiscal", por lo tanto, no se pronunciarán y respetarán lo que las autoridades encuentren.

"Será el Consejo Universitario, con los resultados de esta investigación y con lo que determine el Ministerio Público, quien tomará una decisión", precisó Heraclio Campana. Previamente, afirmó que la comisión que analizó la tesis identificó la existencia de 14 referencias no citadas y 16 citas que no estaban en la bibiliografía.

PUBLICACIÓN DE TESIS

De otro lado, el centro de estudios superiores precisó que no se puede hacer público el documento de investigación, pues se requiere de la aprobación de los autores. Asimismo, refirió que la modalidad de ingreso de Pedro Castillo fue por examen ordinario, mientras que el proceso de maestría, de forma regular.