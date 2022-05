Zamir Villaverde ratificó que emisario del MinJus intentó callarlo

El empresario Zamir Villaverde García reafirmó que un emisario del ministerio de Justicia lo amenazó para que no hablara.

Villaverde señaló que un hombre se presentó ante él como “asesor del presidente del Instituto Penitenciario de la máxima autoridad” y que explícitamente le dijo “si hablaba se atuviera a las consecuencias”.

“Hay personas del mismo entorno del presidente que también me han advertido de una forma bien fuerte”, manifestó ante la Comisión de Fiscalización desde el penal Piedras Gordas.

TIENE UN RESGUARDO

Además, Villaverde García informó que le entregó a su abogado un manuscrito que hizo a puño y letra. Si es que le pasara algo, su defensor legal revelaría la información en dicho documento.

“Así me intimiden, o digan que me van a matar (…) yo he tomado una decisión y no la voy a cambiar. Y si me pasa algo, ya es público”, indicó.

NIEGA ACUSACIÓN

Por su parte, el ministro de Justicia Félix Chero se pronunció ante estas declaraciones a través de su cuenta oficial en Twitter y negó tajantemente las acusaciones. Asimismo pidió al Ministerio Público iniciar las investigaciones para esclarecer el caso.

“Niego categóricamente lo comentado por el congresista Héctor Ventura, quien refiere que el señor Zamir Villaverde ha declarado que yo he enviado un emisario para entablar comunicación con él”, expresó a través de la red social.

“Solicito a la Fiscalía inicie las investigaciones para el esclarecimiento de estas imputaciones temerarias que mancillan mi honor”, añadió.