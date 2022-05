Pedro Castillo: alistan nueva moción de vacancia presidencial tras denuncia de Zamir Villaverde

Luego que el empresario Zamir Villaverde denunció un presunto fraude electoral liderado y dirigido por el presidente Pedro Castillo, el vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que presentarían una nueva moción de vacancia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Montoya Manrique, detalló que gracias a esta denuncia sería mucho más sencillo detallar los motivos para sustentar una nueva moción de vacancia contra el Jefe de Estado.

“Estaba a punto de terminar de elaborar una nueva moción de vacancia, pero con las recientes declaraciones de Sr. Z. Villaverde será más sencillo terminar de sustentar los motivos”, posteó en sus redes sociales.

PIDE A CONGRESISTAS PONER AL PERÚ PRIMERO

Asimismo, hizo un llamado a los colegas que votaron en contra de la última moción que presentó en contra del mandatario para que no sigan con la posición y pongan al país primero ya que la situación "no da para más".

"No creo que los que votaron en contra de la última moción que presenté ahora sigan con la misma posición, confío en que por fin pondrán primero al Perú y no a las repartijas. Esto no da para más", agregó en su publicación en Twitter.