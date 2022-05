Vergara sobre investigación a “Los Niños”: “No podemos permitir que se manche la honra de los congresistas”

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, dio a conocer la relación de congresistas de Acción Popular presuntamente involucrados en caso Puente Tarata III y que serían conocidos como “Los Niños”.

Entre los congresistas presuntamente involucrados en el caso “Los Niños” estaría Elvis Vergara Mendoza, vocero de Acción Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización. En entrevista con 2022 en 24Horas el parlamentario pidió celeridad en el caso y aclaró que no es posible que se manche la honra de congresistas.

“No hay testigos ni nada, no van a encontrar nada […] No podemos permitir que el tiempo pase y pido celeridad en el caso, no es posible que se manche las honras de los congresistas”, aseguró Vergara.