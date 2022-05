María del Carmen Alva sobre Cerrón: “Ya estamos acostumbrados a las amenazas que vienen del Ejecutivo”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló a la prensa que la amenaza de Vladimir Cerrón de cambiar la Constitución por la vía “no pacífica” le tiene sin cuidado, porque la propuesta del Ejecutivo “ya se archivó como corresponde en la comisión de Constitución”.

“ya estamos acostumbrados a las amenazas que vienen del Ejecutivo y en general de cercanos al oficialismo. Desde el primer día han habido amenazas y como siempre lo he dicho el que nada debe nada teme y estamos aquí tranquilos haciendo nuestro trabajo definiendo nuestro fuero parlamentario de nuestra institución y aquí nos van a encontrar”, expresó.

Recordemos que Vladimir Cerrón aseguró que no habrá cambios en el Perú hasta que se realice un reemplazo en la Constitución Política y este cambió puede darse por “una vía pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se fundó el partido, que en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, se le escucha decir en un video.