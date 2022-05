Hace 54 minutos

Vladimir Cerrón: Perú Libre está dispuesto a "ir por la fuerza" para el cambio de Constitución

“En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, mencionó el exgobernador de Junín.