Pedro Castillo: ministro Serna dice que denuncia de plagio no es tema trascendental para el país

Esta tarde, el ministro Rosendo Serna señaló que la denuncia, realizada en el programa periodístico Panorama de Panamericana Televisión, de un presunto plagio en la tesis de maestría del presidente de la República Pedro Castillo Terrones, no es un tema “trascendental para el país”.

Dijo también, a su salida de Palacio de Gobierno, que cuando se abordan casos que carecen de importancia se perjudica considerablemente al Perú: “El problema es cuando reducimos el debate a temas domésticos no trascendentales, y eso le hace daño al país”, manifestó el titular de Educación.

Situación de persecución

“No he visto el programa Panorama, no puedo tener una apreciación sobre ese tema, pero reitero, los temas trascendentales deben discutirse a ese nivel hemos, ahora estamos llegando a una situación de persecución que, me parece a mí, que no es trascendental para el país”, añadió Serna Román al diario Correo.