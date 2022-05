Juan Silva denunciaría a Karelim López y pediría S/ 5 millones de indemnización

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, denunciaría a la empresaria Karelim López por los presuntos delitos de injuria, calumnia y difamación a causa de sus declaraciones ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, en las que aseguró que se reunió con el extitular del MTC.

En una carta -a la que tuvo acceso el diario La República- que fue remitida el 27 de abril, Silva Villegas sostiene que quedó “totalmente estupefacto, sorprendido, asombrado y desconcertado” tras escuchar a López asegurar que mantuvieron encuentros cuando él era responsable del ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Reitero, jamás me he reunido con usted, jamás. Tampoco me he reunido con usted como persona natural particular. En concreto: jamás me he reunido con usted ni como funcionario público ni como persona natural”, aclara Juan Silva Villegas en la misiva.

Respecto a ello, el extitular de Transportes solicitó a López Arredondo a probar “legal y públicamente”, en un plazo de 72 horas.

“De no exhibirme, en el plazo concedido, todos los indicios, elementos de convicción o pruebas respecto a los hechos falsos que viene indicando sobre mi persona (…) interpondré una querella ante el Poder Judicial por injuria, calumnia y difamación, exigiendo una indemnización por un monto no menor a los 5 millones de soles”, alerta en el texto.