Alva: “Ahora que se ha archivado el proyecto de Asamblea Constituyente, van a tratar de imponer un plan B”

Durante una entrevista brindada al diario Trome, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, aseguró en que se va a “tratar de imponer un plan B”, luego de que el último viernes 6 de mayo se archivara el proyecto de ley del Ejecutivo de convocar a un referéndum para una Asamblea Constituyente.

“Definitivamente no me cabe la menor duda de que, ahora que se ha archivado el proyecto de Asamblea Constituyente, van a tratar de imponer un plan B” declaró.

Asimismo, señaló que está segura de que el Gobierno busca cambiar la Constitución para quedarse en el gobierno. “El objetivo es la reelección y que pueda quedarse unos 5 años”, manifestó.

VACANCIA COMO SOLUCIÓN

Por otro lado, la titular del Parlamento indicó que, frente a la crisis política actual, la vacancia presidencial “siempre es una salida constitucional”.

“La salida constitucional siempre está, la vacancia. Para eso necesitamos 87 votos. No sabemos si en algún momento los vamos a tener o está cercano el momento”, explicó.

Además, detalló que el Legislativo respeta la Constitución y que los “golpes” provienen del Poder Ejecutivo.

“Aquí en el Congreso respetamos la Constitución. Nosotros no podemos hacer golpes, todos los golpes los hace siempre el Ejecutivo. No me cabe la menor duda” sostuvo.

IMPOPULARIDAD DEL LEGILASTIVO

A su vez, Alva respondió sobre las últimas encuestas que indican el alto nivel de desaprobación del Congreso por parte de la ciudadanía y aseguró que solo “refleja” el descontento con el gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Hay un gran hartazgo en general de los políticos y este hartazgo del Poder Ejecutivo se refleja al final tanto en el Congreso como en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, el Congreso nunca ha sido popular en ninguna parte del mundo”, afirmó.