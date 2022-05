Vladimir Cerrón se pronunció tras archivamiento de proyecto sobre Asamblea Constituyente

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó a los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso, que esta mañana archivaron el proyecto de reforma constitucional que había presentado el Gobierno para permitir la realización de una Asamblea Constituyente.

“Comisión de Constitución archiva PL 1840 de la Asamblea Constituyente. Pero pueden estar seguros que el pueblo jamás archivará esta demanda que, por el contrario, ahora es más imperiosa que antes”, escribió en redes sociales.

“El archivamiento del proyecto de ley de Asamblea Constituyente evidencia un franco divorcio entre los partidos capitalinos y los partidos del pueblo. Ellos aún no han entendido ni tienen conciencia de lo que es el Perú actual”, agregó.

Dictamen logró 11 votos a favor y 6 en contra

Tras un intenso debate, la Comisión de Constitución del Congreso de la República archivó hoy el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna.

El dictamen a favor de que se archive, presentado por la presidenta de dicho grupo, Patricia Juárez (Fuerza Popular), tuvo 11 votos a favor y 6 en contra. El documento, cuestiona, entre otros, que no se ha identificado el análisis costo beneficio de la propuesta y que en la exposición de motivos no hay rigurosidad “tiene copias de textos no citados – plagios”.