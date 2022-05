El fiscal provincial Juan Tantalean Olano, encargado de realizar la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto plagio en su tesis de maestría, también obtuvo el grado de magister en la Universidad César Vallejo (UCV).

Según los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el fiscal Juan Tantalean Olano es egresado de la carrera de derecho por la UCV, donde también obtuvo el grado de magíster en gestión pública el año 2016.

No obstante, desde el Ministerio Público indicaron que este hecho no pondría en peligro las investigaciones contra Castillo Terrones. El Código Procesal Penal establece las razones legales para excusarse o inhibirse de un caso y, hacer una maestría en el mismo lugar de la persona investigada, no es una de ellas.

Cabe recordar que el Fiscal en mención investigará al jefe de Estado por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, por el trabajo de investigación que el presidente y su esposa sustentaron el año 2012.

Destape de "Panorama"

Como se recuerda, el último fin de semana el dominical "Panorama" reveló que el presidente de la República y la primera dama habrían plagiado en su trabajo de investigación para obtener el grado de magíster en la Universidad César Vallejo. La tesis en cuestión fue sometida al programa Turnitin y presenta un 54% de similitud con trabajos previos.

Asimismo, de los 3 validadores del cuestionado trabajo investigativo, dos de ellos no figuran en los registros de la Reniec.

(Con información de El Comercio)