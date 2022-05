Karelim López sí reconoce un delito de lavado de activos por caso del Puente Tarata II

Karelim habría dicho que no se acogió a colaboración eficaz con los fiscales anticorrupción porque no ha cometido delito.

En diciembre del año pasado se reveló que un consorcio vinculado a la empresaria Karelim López ganó una licitación en Provías luego de que visitó Palacio de Gobierno. Esto dio inicio a la investigación del llamado Caso Puente Tarata, en el que está incluida.

La lobbista se acogió a la colaboración eficaz y ha reconocido que recibió un presunto pago ilícito de parte de un empresario vinculado al consorcio Tarata II. En ese sentido, insistió en que no conocía ni participó de actos de actos de corrupción en dicha licitación.

No obstante, ante la fiscal de la lavado de activos, Luz Taquire Reynoso, admitió, de manera parcial, el cargo de lavado de activos por haber recibido dinero de los hermanos Pasapera, que son unos de los participan en este consorcio que termina siendo el que gana.

"Es un delito fuente del Caso Tarata, es por eso que voy a lavado de activos. Dicen que lo que me pagan es producto de lo que han ganado los hermanos Pasapera de manera ilegal. Es lo que aduce la fiscal. Por lo tanto, me he puesto a derecho", dijo Karelim en entrevista al diario El Comercio.

¿QUÉ PROCESOS ENFRENTA KARELIM?

Karelim López enfrenta tres investigaciones por presuntos delitos de corrupción en las fiscalías especializadas en este delito. Estas son:

- La investigación de la licitación del puente Tarata que ve la fiscal Karla Zecenarro.

- Otra investigación por parte del fiscal Marco Huamán sobre las actividades del ex secretario presidencial Bruno Pacheco.

- La tercera investigación, a cargo de la fiscal Norah Córdova, sobre su intervención en el contrato de compra-venta de biodiésel, que Petroperú realizó a la empresa Heaven Petroleum Operators.