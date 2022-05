Aníbal Torres: "Castillo ni ministros participarán en la redacción de la nueva Constitución"

El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acudió al Parlamento para sustentar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, a fin de realizar un referéndum donde se vote sobre la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución Política y descartó que propuesta busque que el presidente Pedro Castillo se perpetúe en el poder.

Además, enfatizó en que el jefe de Estado ni los ministros participaran en la redacción de lo que sería la nueva Carta Magna.

“Ninguno va a ser elegido a dedo, todos van a ser elegidos por iniciativa del pueblo y de organizaciones”, indicó sobre los integrantes del supuesto evento constituyente.

Asimismo, manifestó que el Ejecutivo no busca imponer una reformar constitucional. "Estamos proponiendo como un proyecto de ley para que el Congreso lo analice. Lo aprueba, bien. No lo aprueba, también. El Ejecutivo no hará nada con relación a eso”, sostuvo.

LE REFUTARON

Alejandro Aguinaga, congresista de la bancada de Fuerza Popular, le señaló al premier que el problema no sería “de Constitución sino de conducción” en referencia a la gestión del actual Gobierno.

“Lean las encuestas, el rechazo que tiene el presidente del pueblo. Está por arriba del 78%. No hablen mucho del pueblo sin revisar bien lo que acontece”, agregó.