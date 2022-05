San Román sobre reunión con Pedro Castillo: “Le dije que sea cuidadoso para elegir a sus ministros”

El ex vicepresidente del Perú y ex parlamentario Máximo San Román se reunió con el presidente Pedro Castillo el último lunes en Palacio de Gobierno para tratar las problemáticas que enfrenta nuestro país.

Máximo San Román, en entrevista con 2022 en 24 Horas reveló detalles sobre el diálogo que sostuvo con el mandatario y aseguró haberle recomendado en desistir sobre el proyecto de la Asamblea Constituyente.

“Cuantas veces me reúna con él se lo diré, esta provocando demasiado conflicto, no son actos democráticos, no refleja la realidad”, señaló.

RECOMENDÓ TENER CUIDADO AL ELEGIR MINSITROS DE ESTADO

Asimismo, el exparlamentario afirmó que le dijo al presidente Pedro Castillo que no puede seguir el camino de Perú Libre y lo mejor sería deslindar cualquier vínculo con Vladimir Cerrón y además aseguró haberle aconsejado ser cuidadoso al elegir a sus ministros.

Finalmente, San Román lamentó que el jefe de Estado no sea cuidadoso en elegir a los ministros de Estado. “Tenemos una fila de ministros que adolecen de los mismo, la falta de experiencia entre otros”.