Defensa de Bruno Pacheco: Karelim López no lo sindica como integrante de una organización criminal

Esta tarde, se realizó la audiencia de apelación para decidir si se revoca o no la prisión preventiva contra los implicados en el caso Provías Descentralizado - Puente Tarata, donde están involucrados el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y dos sobrinos del mandatario, los tres están prófugos.

Durante la sesión, la defensa de Bruno Pacheco aseguró que no existen pruebas contundentes contra su defendido para acusarlo de ser integrante de una organización criminal. La abogada Giuliana Quiñones sustentó sus argumentos en las declaraciones de la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz.

Exsecretario presidencial vive en el Rímac

"Karelim López en ningún momento sindica a mi patrocinado como integrante de una organización criminal. Yo quiero preguntarle al representante del Ministerio Público en qué parte de la declaración se involucró al señor porque en ningún momento la señora indica que el señor haya participado en un hecho delictivo”, señaló la letrada.

Pacheco Castillo se encuentra no habido hace un mes. Al respecto, su abogada dijo que su defendido no tendría que ponerse a derecho como algunos señalan, ya que no tiene responsabilidad en el caso. Además, indicó que el exsecretario presidencial "vive en el Rímac y que si no lo han encontrado no significa que no viva ahí", informa RPP.