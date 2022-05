Castillo señalado por plagio en su tesis: "Nos sometemos a una investigación de la universidad", dice su abogado

El programa Panorama reveló el último domingo que el presidente de la República, Pedro Castillo, habría plagiado el 54 % de la tesis que realizó junto a su esposa, la primera dama Lilia Paredes, para obtener el grado académico de magíster. El dominical sometió dicho trabajo de investigación al software Turnitin.

Se trata de la tesis de 121 páginas titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña - Tacabamba - Chota”, con la cual el jefe de Estado y su cónyuge obtuvieron su maestría en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo.

Al respecto, Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, negó las acusaciones indicando que es la tercera vez que sale un falso reportaje en contra del jefe de Estado. "Las páginas que han presentado no tienen los sellos de la universidad", dijo. Refirió que dicha casa de estudios revisó la tesis y ya hizo un control de calidad.

Además, cuestionó que la persona encargada del trabajo no sea un "perito especializado". "No nos consta que la tesis que ha salido sea de la propia universidad", apuntó. "Temas de tipos administrativo lo maneja la universidad y en atención a los procesos internos es que dan los resultados", precisó el abogado.

PIDEN UNA INVESTIGACIÓN

"Nosotros lo que pedimos es una investigación de la universidad y nos sometemos", afirmó. Agregó que no tiene necesidad de conversar con el mandatario sobre este hecho. De otro lado, criticó que cuando se ha hecho este proceso no se han comunicado con Castillo Terrores. "Que la universidad dé las respuestas", aseveró.

SOBRE CASO PETROPERÚ

La Contraloría halló responsabilidades en cuatro ex gerentes de Petroperú, implicados en la licitación con irregularidades para la compra de biodiésel a Heaven Petroleum (HPO) por US$ 74.4 millones cuyo gerente Samir Abudayeh se reunió con el presidente Pedro Castillo y la lobbista Karelim López.

Ante ello, Pachas aseguró que nunca hubo reunión entre el presidente Castillo y proveedores. "Eso es algo que ha señalado karelim, dijo que no se reunió con Samor. En Palacio de Gobierno no se hacen licitaciones. El presidente no es miembro de un comité para dar la buena pro o quitarla", apuntó.

DECLARACIONES DE KARELIM LOPEZ

Karelim López, la aún aspirante a colaboradora eficaz, aseguró ayer en entrevista a Panorama que fue testigo de una discusión entre el presidente Pedro Castillo y el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. Sin embargo, según Eduardo Pachas, "no se corrobora lo dicho" por la empresaria.

"Bruno Pacheco ya declaró ante el Congreso y dijo otra versión completamente contraria a ella (...) Es un testigo de oídas, claro. El presidente tampoco ha señalado que eso es verdad. Por tanto, lo único que queda es la versión de una persona que no puede ser corroborada", concluyó.