Pedro Castillo: “Asamblea Constituyente siempre ha sido un clamor que ha llevado décadas sin atenderse”

Karelim López sobre lo que habría dicho Bruno Pacheco a Pedro Castillo: "¿Qué he hecho mal yo? Sal y da la cara"

La empresaria aseguró que el exsecretario del Despacho Presidencial no quería renunciar y que ella fue "testigo presencial". "Es falso que yo oí por ahí. No, señores, no son chismes", dijo.