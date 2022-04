Abogada de Bruno Pacheco rechaza lo declarado por su exdefensor legal: “No tiene ningún audio"

La abogada Giuliana Quiñones, nueva defensa legal de Bruno Pacheco, negó que el exsecretario general de Palacio de Gobierno tenga audios y pruebas que podrían comprometer y “hundir” al presidente Pedro Castillo y otras personas, tal como declaró su exabogado William Paco Castillo al semanario "Hildebrandt en sus trece".



“Lastimosamente el abogado William Paco Castillo está haciendo conjeturas de lo que no existe, él dejó de ser el abogado de Bruno Pacheco y él en ningún momento le manifestó que tenía audios que comprometerían al presidente Pedro Castillo”, manifestó Quiñones.



"El señor no tiene absolutamente nada, ningún audio, ningún video, ningún documento que comprometa al Gobierno. No es verdad. Creo que esto que está haciendo el señor Paco Castillo le está haciendo daño a Bruno Pacheco. Él (William Paco) no tiene mayor acercamiento a las investigaciones que tiene, principalmente en el caso Puente Tarata", agregó.



Durante la entrevista para RPP Noticias, se le consultó sobre el pedido de asilo político que habría hecho el exfuncionario a Venezuela, a lo que la especialista el leyes negó tales versiones y aseguró que van a proceder a denunciar ante la dirección de ética del Colegio de Abogados a Paco Castillo.



“Nunca se consideró la posibilidad, en ningún momento hubo ese tipo de intenciones, el que lo haya dicho que lo pruebe, eso no es verdad”, negando también la declaración hecha por Karelim López.



AMENAZAS

También, indicó que su patrocinado se siente “coaccionado y presionado”. “Sí ha sido víctima de amenazas y él lo ha declarado en algún momento”.

Agregó que desconoce si las amenazas que recibe el exsecretario provengan del entorno de Castillo Terrones. “No he ahondado en eso con el señor, no tengo una comunicación muy fluida con él. Eso no puedo decirles, porque son muy pocas las veces que me comunico con él y es difícil la situación en la que se encuentra”, finalizó.