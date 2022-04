Bruno Pacheco tiene audios comprometedores que podrían “hundir” a Castillo, reveló su exabogado

William Castillo Dávila, exdefensor legal del prófugo Bruno Pacheco, reveló al semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ que el exsecretario de Palacio de Gobierno tiene en su poder audios comprometedores que “podrían terminar de hundir a Pedro Castillo”.

De acuerdo al semanario, el abogado William Castillo Dávila reveló que Pacheco tiene un ‘seguro de vida’ que lo mantiene a salvo y lejos de prisión al igual que los sobrinos de Castillo Terrones.

“Él tiene sus propios audios”, señaló Castillo Dávila, lo que confirmaría la versión que dio Karelim Lopez ante el Congreso de la República cuando sostuvo que Pedro Castillo “vivía atemorizado de que Bruno (Pacheco) podría hablar”.

Castillo Dávila explicó que había conversado con su excliente sobre la posibilidad de que este solicitara asilo político en la embajada de Venezuela. Pacheco también había evaluado las opciones de asilarse en Bolivia o Cuba. Incluso, “empezó a trabajar en la elaboración de una “denuncia internacional” para justificar el pedido de asilo político y subraya que le pidió a Pacheco un “anticipo” de sus honorarios, pero el dinero nunca llegó”.

Pacheco Castillo, según el abogado, le dio a entender que si el gobierno lo abandonaba, sacaría a la luz documentos y audios comprometedores para el mandatario. “Tengo conversaciones con el presidente”, señala Castillo Dávila que le dijo su expatrocinado.

El abogado también indicó que Pacheco le hizo escuchar el audio de una conversación con Karelim López, a la que grabó sin que ella se diera cuenta y recuerda que le dijo: “Con esto sales libre y se acabó el problema”, pero este no le dio la grabación.

“No me dieron nada. Yo me enojé y les dije que me iría. A las 11 de la mañana (del lunes 18 de abril) renuncié a la defensa de Bruno Pacheco. Les dije que me hicieron trabajar por las puras”, sostuvo.

El exsecretario del despacho presidencial, que lleva un mes prófugo de la justicia, es investigado por delitos de corrupción, lavado de activos y organización criminal. Actualmente, ha sido incluido en el ‘programa de recompensas’ pagando hasta 30 mil soles por quien dé información de su paradero.