Lady Camones sobre Asamblea Constituyente: "No es una prioridad para la población"

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, se refirió al proyecto de ley planteado por el Gobierno de Pedro Castillo, el cual propone la conformación de una Asamblea Constituyente para crear una nueva Constitución, tras previa consulta popular con la ciudadanía.

En entrevista para Radio Exitosa, la también parlamentaria de Alianza Para el Progreso. manifestó su rechazo ante la iniciativa del Ejecutivo, asegurando que una Asamblea Constituyente no figura entre las prioridades del pueblo.

"El proyecto de ley no tiene calidad técnica, no se cuenta con los votos que ellos requieren (Congreso) y no es una prioridad. Solamente el 7% de la población peruana quiere una Asamblea Constituyente”, detalló la parlamentaria.

Sobre ministro de Salud

Por otra parte, la vicepresidenta se pronunció respecto a la ausencia del ministro de Salud, Jorge López , a la sesión de la Comisión Covid-19 del Congreso, para responder por el presunto error de su cartera al momento de inocular al personal de salud con la vacuna Moderna, utilizando el doble de la dosis recomendada. “No va a las comisiones que se les cita, porque quizás no tenga la respuesta que nosotros esperamos”, sostuvo.