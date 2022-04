Vladimir Cerrón asegura tener "plan B" si el Congreso rechaza proyecto de Castillo para referéndum

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que si el Congreso de la República rechaza el debate de la posibilidad de una Asamblea Constituyente, su partido y la bancada tienen planeado un “plan B” que incluye al Parlamento.

Cerrón no profundizó en qué consiste dicho plan y dijo que alberga la esperanza de que el Poder Legislativo sea “racional”.

“Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B, que definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República”, expresó a Canal N.

“No puedo decir ahora, todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente porque yo albergo la esperanza de que el Congreso sea racional de aceptar. No hay ninguna amenaza, en la política y en la cirugía hay que ir con un plan A y un plan B. uno no se puede ir huérfano con un solo plan”, añadió.

Sin embargo, el líder de Perú Libre descartó que dicho “plan B” incluya algún tipo de agitación violenta, pues su partido no apoya ningún acto de violencia, ni el terrorismo. También evitó mencionar si incluye un eventual cierre del Parlamento.

“No podría decirle sí o no (sobre un eventual cierre del Congreso), pero es probable que no sea ese el camino. Es un plan estratégico que no puedo revelar y eso tiene su momento”, subrayó.

FRENAR DESCONTENTO POPULAR

El exgobernador regional de Junín también contó que hace un mes fue la última comunicación que sostuvo con el presidente Pedro Castillo en la que le pidió dar una “señal política concreta” para frenar el descontento social.

“Estaba incrementándose el descontento popular y le mandé un mensaje hace más de un mes y le dije: ‘presidente, si usted no cumple lo que ha prometido, este descontento va a incrementando y tiene que darle un motivo de lucha al pueblo para que lo respalde y este motivo tiene que ser una señal política concreta’”, acotó.

“En Cusco a mí también me sorprendió que plantee allí el proyecto de ley de Asamblea Constituyente y lo hemos tomado a bien”, sentenció Vladimir Cerrón.

REFERÉNDUM

El proyecto del Gobierno implica la convocatoria a un referéndum en octubre próximo para que la ciudadanía decida si quiere cambiar la Carta Magna vigente desde 1993.

La propuesta no cuenta con el apoyo de seis de las ocho bancadas con presencia en la Comisión de Constitución.