Pedro Castillo: "No hay que temerle al referéndum"

Desde Ayacucho, el presidente de la República, Pedro Castillo, volvió al proyecto de ley enviado al Congreso de la República, el cual propone una consulta popular a la ciudadanía para ver si están de acuerdo en formar una Asamblea Constituyente con el fin de crear una nueva Constitución.

Durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado, llevado a cabo en el Vraem, el jefe de Estado señaló que ha recibido una respuesta positiva del Congreso, con respecto a su proyecto de ley, además, indicó que no hay motivos para temer al referéndum.

“Saludo la postura del congreso de la república, Muchos congresistas nos han llamado […] Van a responder positivamente este proyecto que hemos hecho llegar al Congreso para ver de qué manera en octubre los ciudadanos ejerzan su derecho a una consulta a la cual no hay que tenerle temor. Ahí se expresará voluntariamente y libremente el ciudadano si quiere o no una nueva Constitución”.

Alva aseguró que proyecto no se aprobará

Pese a las declaraciones de Castillo Terrones, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, aseguró que la propuesta del Ejecutivo no será aprobada "de ninguna forma", pues no contarán con los votos suficientes para ello.

"De ninguna manera, ese proyecto de ley no se va aprobar, no tienen los votos para aprobarse. No hemos estado ni cerquita de vacarlo (a Pedro Castillo) [...] pero estoy casi un 100% segurísima que este proyecto de ley irá a la Comisión de Constitución, se debatirá y ahí quedará", declaró para Blu Radio.

