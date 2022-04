Aníbal Torres sobre declaraciones de Karelim López: "Debe presentar pruebas"

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció a las nuevas declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde ratificó que el presidente Pedro Castillo lidera una mafia enquistada en el Gobierno.

Al terminar la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado realizado en el Vraem, el titular de la PCM declaró para Canal N, e indicó que la lobbista puede declarar lo que guste, pero debe presentar las pruebas correspondientes.

"No sé qué ha dicho Karelim [...] lo que diga la señora, tiene que presentar pruebas, ella puede decir lo que quiera, acusa al presidente y acusa a los sobrinos del presidente pero no presenta ninguna prueba sobre hechos concretos de que ellos hayan cometido algún acto de corrupción, no lo hay", sostuvo.

Declaraciones de Karelim López

No obstante, durante su presentación en el Congreso de la República, Karelim López aseguró que el jefe del Gabinete Ministerial quería que Bruno Pacheco saliera del país para que evite rendir declaraciones ante la justicia.

“El premier quería que (Bruno Pacheco) abandone el país. Yo lo acompañe a esa reunión. También formó parte el ministro (Walter) Ayala, querían que bruno se vaya para que no hable”, dijo la empresaria.