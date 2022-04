Betssy Chávez sobre aumento de sueldo mínimo:" Tomamos en cuenta informes de INEI y MEF"

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se refirió a los cuestionamientos que recaen sobre el proyecto de ley aprobado por el Gobierno e impulsado por la ministra, el cual consiste en aumentar el sueldo mínimo a 1025 soles y que estará vigente a partir del 1 de mayo.

En declaraciones para la prensa, la titular del MTPE rechazó que la propuesta impulsada por su cartera sea una medida populista, indicando que previo a presentar el proyecto de ley, se tomaron en cuenta varios indicadores para sustentar su viabilidad.

"Para hacer el aumento de la remuneración tomamos en cuenta varios indicadores. Se cumplen con 4 indicadores para el momento adecuado y según eso se hace el aumento previos informes que recogemos tanto del INEI como en su momento del MEF", señaló.

Sobre Corpac

"La cartera de trabajo no autoriza ni prohíbe huelgas, porque así no nos comuniquen, se pueden ir a huelga. Nosotros hicimos 5 extra procesos, sentamos a ambas partes (Corpac y los controladores) para que conversen y lleguen a un acuerdo. Hasta el 13 de abril, 1 día antes de la huelga, ellos se sentaron y no llegaron a ningún acuerdo", detalló.