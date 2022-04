Enrique Wong: "Decir que la Asamblea Constituyente es la solución es mentirle al pueblo"

El congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, se refirió al proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Pedro Castillo, el cual propone conformar una Asamblea Constituyente para la creación de una nueva Constitución, tras previa consulta popular con la población.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario rechazó categóricamente que la Asamblea Constituyente sea la solución ante la crisis política que atraviesa el país. Asimismo, señaló que no permitirá que los desaciertos del Ejecutivo continúen perjudicando al Perú.

"Decir que una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución son la solución a nuestros problemas es mentirle al pueblo, es crear falsas expectativas y sumir al país a una mayor incertidumbre. No permitiré que se destruya a nuestra patria", se lee en el tuit.

"Inconstitucional e innecesaria"

Asimismo, el congresista Wong criticó el proyecto de ley, asegurando que va contra las ordenanzas de la Constitución, además, ya estaría trayendo repercusiones en el precio del dólar, lo cual afectaría directamente a la ciudadanía.

"Siempre aposté por la gobernabilidad y la buena fe, pero al retomar el gobierno su proyecto autoritario de Asamblea Constituyente debo reconocer que me equivoque. No han aprendido nada y no tienen voluntad de enmienda. La iniciativa del ejecutivo es inconstitucional e innecesaria genera inestabilidad que ya disparó el precio del dólar afectando a los más pobres", sostuvo.