Maricarmen Alva sobre Asamblea Constituyente: "De ninguna manera se va a aprobar"

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, descartó que el Legislativo apruebe el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el cual propone una reforma constitucional para que una Asamblea Constituyente se encargue de crear una nueva Constitución.

En entrevista para un medio extranjero, la titular del Parlamento manifestó que no hay forma de que la nueva propuesta del Gobierno de Castillo Terrones consiga los votos necesarios para su aprobación.

"De ninguna manera, ese proyecto de ley no se va aprobar, no tienen los votos para aprobarse. No hemos estado ni cerquita de vacarlo (a Pedro Castillo) [...] pero estoy casi un 100% segurísima que este proyecto de ley irá a la Comisión de Constitución, se debatirá y ahí quedará", dijo para Blu Radio de Colombia.

Castillo debe renunciar

Por otra parte, la también congresista de Acción Popular, volvió a indicar, según la apreciación de expertos en la materia, el presidente Pedro Castillo debe dar un paso al costado para el beneficio del país pues, ha demostrado ser incapaz para tomar las riendas del Perú.

"Los analistas, opinólogos y politólogos y políticos en general, lo que le están pidiendo al presidente es que renuncie, que de un paso al costado, porque ha demostrado que no es capaz para gobernar ni para elegir a sus asesores, ni a sus ministros", sostuvo.