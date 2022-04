Alejandro Toledo: Abogado de expresidente afirma que puede apelar tras rechazo de habeas corpus

El abogado de Alejandro Toledo Manrique, Roberto Su, manifestó que todavía puede apelar al dictamen del Tribunal de California que, el día de ayer, rechazó el habeas corpus para evitar extradición del exjefe de Estado.

Su declaró, ante RPP Noticias, que “esta decisión puede ser recurrida ante un tribunal, integrado por tres miembros del estado de California, quien tendría que resolver en segunda instancia."

"Es un trámite que ha merecido una decisión de la juez, quien ha considerado que los dos extremos planteados por la defensa técnica del presidente Toledo no son admisibles. Tengamos en cuenta que la defensa cuestionó la causa probable por un lado y, por otro, cuestionó que el requerimiento del Estado Peruano no se adecuaba a lo que establece el artículo 1 del tratado, que Perú hace la petición del señor Alejandro Toledo cuando no existía una acusación", continúo explicando.

Como se recuerda, el exjefe del Gobierno del Perú fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.